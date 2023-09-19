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Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский

19 сентября 2023 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский
Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: t.me/svoboda_radio
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, курсировавший по городу, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин и руководитель МВА Роман Мрочко.

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"Сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. На ул. Нефтяников попали в троллейбус №9", — рассказал Мрочко.

Как известно, пострадали два пассажира троллейбуса. А находившийся рядом старший сержант полиции погиб.

В свою очередь Прокудин добавил, что пострадавшие — мужчины в возрасте 33 и 57 лет. В настоящее время их госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки по городу загорелось складское здание, сообщил руководитель МВД Игорь Клименко. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.

Из-за жестоких действий россиян, Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 19 сентября в западных областях начала распространяться воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе БпЛА.

Всего сегодня ночью украинская ПВО уничтожила 27 из 30 российских "шахедов", атаковавших Украину.

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