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Окупанти обстріляли центр Слов'янська: під завалами люди

17 жовтня 2023 12:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти обстріляли центр Слов'янська: під завалами люди
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донбас.Реалии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 17 жовтня загарбники обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Окупанти поцілили у гуртожиток, під завалами, ймовірно, перебуває двоє людей.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

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Лях розповів, що вночі 17 жовтня, окупанти випустили ракети на центр Слов'янська. Влучили у будівлю гуртожитку.

  • Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донецька ОВА
  • Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донбас.Реалии
  • Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донбас.Реалии
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"Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі — два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу", — йдеться у повідомленні. 

За даними ДСНС, під завалами зруйнованої 5-поверхової будівлі перебувають дві людини. На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіонах. З боку Криму росіяни атакували яхт-клуб Одеси

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