Окупанти обстріляли центр Слов'янська: під завалами люди
У ніч проти 17 жовтня загарбники обстріляли центр Слов'янська Донецької області. Окупанти поцілили у гуртожиток, під завалами, ймовірно, перебуває двоє людей.
Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Обстріл Слов'янська 17 жовтня
Лях розповів, що вночі 17 жовтня, окупанти випустили ракети на центр Слов'янська. Влучили у будівлю гуртожитку.
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Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донецька ОВА
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Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС
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Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донбас.Реалии
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Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Донбас.Реалии
"Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі — два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу", — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, під завалами зруйнованої 5-поверхової будівлі перебувають дві людини. На місці події працюють рятувальники. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав ракетно-дронового удару по південних регіонах. З боку Криму росіяни атакували яхт-клуб Одеси.
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