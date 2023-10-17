Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли центр Славянска: под завалами люди arrow

Оккупанты обстреляли центр Славянска: под завалами люди

17 октября 2023 12:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли центр Славянска: под завалами люди
Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 17 октября захватчики обстреляли центр Славянска Донецкой области. Оккупанты попали в общежитие, под завалами, вероятно, находятся два человека.

Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях.

Читайте также:

Обстрел Славянская 17 октября

Лях рассказал, что ночью 17 октября оккупанты выпустили ракеты на центр Славянска. Попали в здание общежития.

  • Последствия обстрела Славянска. Фото: Донецкая ОВА
  • Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии
  • Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии
1/5 _ 5

"Вторник, 17 октября. Неспокойная ночь в Славянске. Ночью — два прилета в центр города, ул. Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, под завалами разрушенного 5-этажного здания находятся два человека. На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны Крыма россияне атаковали яхт-клуб Одессы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз