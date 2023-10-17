Оккупанты обстреляли центр Славянска: под завалами люди
В ночь на 17 октября захватчики обстреляли центр Славянска Донецкой области. Оккупанты попали в общежитие, под завалами, вероятно, находятся два человека.
Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях.
Обстрел Славянская 17 октября
Лях рассказал, что ночью 17 октября оккупанты выпустили ракеты на центр Славянска. Попали в здание общежития.
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Последствия обстрела Славянска. Фото: Донецкая ОВА
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Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС
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Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии
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Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии
"Вторник, 17 октября. Неспокойная ночь в Славянске. Ночью — два прилета в центр города, ул. Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа", — говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, под завалами разрушенного 5-этажного здания находятся два человека. На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Напомним, этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны Крыма россияне атаковали яхт-клуб Одессы.
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