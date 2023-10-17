Оккупанты обстреляли центр Славянска: под завалами люди

Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии

В ночь на 17 октября захватчики обстреляли центр Славянска Донецкой области. Оккупанты попали в общежитие, под завалами, вероятно, находятся два человека.

Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях.

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Лях рассказал, что ночью 17 октября оккупанты выпустили ракеты на центр Славянска. Попали в здание общежития.

Последствия обстрела Славянска. Фото: Донецкая ОВА

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Славянска. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии

Последствия обстрела Славянска. Фото: Донбасс.Реалии 1/5 _ 5

"Вторник, 17 октября. Неспокойная ночь в Славянске. Ночью — два прилета в центр города, ул. Свободы. Попадание в общежитие аграрного колледжа", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, под завалами разрушенного 5-этажного здания находятся два человека. На месте происшествия работают спасатели. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, этой ночью враг нанес ракетно-дроновый удар по южным регионам. Со стороны Крыма россияне атаковали яхт-клуб Одессы.