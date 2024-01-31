Окупанти перекрили Кримський міст — що сталося

Кримський міст Фото: росЗМІ

У Криму в черговий раз перекрили Кримський міст. Місцеві моніторингові канали пов'язують це з тим, що у небі помітили сліди від російської ППО.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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ЗМІ повідомляють, що транспортний рух мостом через Керченську протоку, що з'єднує Краснодарський край і Республіку Крим, було тимчасово зупинено.

Місцеві ЗМІ вказують на те, що у Сакському районі стріляє у повітря російська ППО.

Слід від російської ППО. Фото: росЗМІ

Також слід від ППО був помічений над Андріївкою під Севастополем. За словами очевидців, вони нібито бачили ракету, яка летіла у бік міста.

Пізніше мешканці Джанкоя та Нижньогородського району почали стверджувати, що чули звуки вибухів.

Нагадаємо, що українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Додамо, що українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая , а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжуть до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.