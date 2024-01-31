Оккупанты перекрыли Крымский мост — что произошло

Крымский мост. Фото: росСМИ

В Крыму перекрыли в очередной раз Крымский мост. Местные мониторинговые каналы связывают это с тем, что в небе были замечены следы от российской ПВО.

Об этом сообщают российские СМИ.

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СМИ сообщают, что транспортное движение по мосту через Керченский пролив, соединяющему Краснодарский край и Республику Крым, было временно остановлено.

Местные СМИ указывают на то, что в Сакском районе стреляет в воздух российская ПВО.

След от российской ПВО. Фото: росСМИ

Также след от ПВО был замечен над Андреевкой под Севастополем. По словам очевидцев, они якобы видели ракету, которая летела в сторону города.

Позже жители Джанкоя и Нижегородского района начали утверждать, что слышали звуки взрывов.

Напомним, что украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Добавим, что украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что имеют проблемы с логистикой.