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Окупанти поглиблюють порт у Маріуполі для вивезення награбованого: деталі

5 жовтня 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти поглиблюють порт у Маріуполі для вивезення награбованого: деталі
Морський порт у Маріуполі. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни поглиблюють дно порту в тимчасово окупованому Маріуполі. Це робиться з метою вивезення награбованого майна з України. 

Про це в етері національного телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

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За словами речника ВМС, поглиблення дна у порту міста не допоможе росіянам убезпечити своє угруповання.

На думку Плетенчука, ймовірно, це пов’язано з цивільним судноплавством. Адже якби йшлося про їхнє логістичне забезпечення саме військових, то для цього у РФ є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини.

"Таких ВДК у них є ще вісім одиниць. Тому швидше за все ворог поглиблює порт в Маріуполі, аби надалі вивозити награбоване майно з українських територій", — зазначив представник ВМС.

Нагадаємо, що після відновлення роботи усіх трьох портів Великої Одеси у зернових коридорах РФ може влаштовувати провокації у Чорному морі та звинуватити у цьому Україну. Росія має намір встановили морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять зерно. 

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