Оккупанты углубляют порт в Мариуполе для вывоза награбленного: детали

Морской порт в Мариуполе. Фото: google.com

Россияне углубляют дно порта во временно оккупированном Мариуполе. Это делается с целью вывоза награбленного имущества из Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

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По словам спикера ВМС, углубление дна в порту города не поможет россиянам обезопасить свою группировку.

По мнению Плетенчука, вероятно, это связано с гражданским судоходством. Ведь если бы речь шла об их логистическом обеспечении именно военных, то для этого у РФ есть большие десантные корабли, не требующие большой глубины.

"Таких ВДК у них есть еще восемь единиц. Поэтому скорее всего враг углубляет порт в Мариуполе, чтобы в дальнейшем вывозить награбленное имущество с украинских территорий", — отметил представитель ВМС.

Напомним, что после возобновления работы всех трех портов Одессы в зерновых коридорах РФ может устроить провокации в Черном море и обвинить в этом Украину. Россия намерена установить морские мины на пути гражданских судов, вывозящих зерно.