Окупанти понад 100 разів за добу обстріляли Херсонщину — є поранені
Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 121 раз. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області
Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.
"Удари прийшлися по житлових кварталах населених пунктів області та магазину у Херсоні. Через російську агресію чотири людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Загинули десятки людей.
Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.
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