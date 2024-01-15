Окупанти понад 100 разів за добу обстріляли Херсонщину — є поранені

Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 121 раз. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріли Херсонської області

Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.

"Удари прийшлися по житлових кварталах населених пунктів області та магазину у Херсоні. Через російську агресію чотири людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Загинули десятки людей.

Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.