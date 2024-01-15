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Окупанти понад 100 разів за добу обстріляли Херсонщину — є поранені

15 січня 2024 10:57
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Окупанти понад 100 разів за добу обстріляли Херсонщину — є поранені
Наслідки обстрілів Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж минулої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 121 раз. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

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Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди.

"Удари прийшлися по житлових кварталах населених пунктів області та магазину у Херсоні. Через російську агресію чотири людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що рік тому, 14 січня, російські загарбники вдарили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Загинули десятки людей.

Раніше ми повідомляли, що головна мета росіян — знищити інфраструктурні об'єкти України. Насамперед це об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту.

обстріли
Херсонська область
війна в Україні
Олександр Прокудін
поранення

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