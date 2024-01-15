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Оккупанты более 100 раз за сутки обстреляли Херсонскую область — есть раненые

15 января 2024 10:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты более 100 раз за сутки обстреляли Херсонскую область — есть раненые
Последствия обстрела Херсонской области. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 121 раз. В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 121 обстрел, выпустив 788 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда.

"Удары пришлись по жилым кварталам населенных пунктов области и магазина в Херсоне. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", — говорится в сообщении.

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Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли десятки человек.

Ранее мы сообщали, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.

обстрелы
Херсонская область
война в Украине
Александр Прокудин
ранение

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