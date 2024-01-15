Оккупанты более 100 раз за сутки обстреляли Херсонскую область — есть раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 121 раз. В результате вражеской атаки ранения получили четыре человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 121 обстрел, выпустив 788 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда.
"Удары пришлись по жилым кварталам населенных пунктов области и магазина в Херсоне. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли десятки человек.
Ранее мы сообщали, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.
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