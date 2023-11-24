Окупанти продають у Криму активи Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський. Ілюстративне фото: скриншот

Російські окупанти у Криму виставили на продаж конфісковані активи українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони конфіскували їх у лютому поточного року.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Окупанти продають активи Коломойського

У цьому випадку йдеться про рекреаційний центр "Європа" в селищі Партеніт неподалік Алушти. Його початкова вартість становить 446 млн російських рублів (5 млн доларів).

Крім центру, площею понад 8 700 м², до лота увійшли розташовані поруч басейни, котельня, гуртожиток для персоналу та протизсувні підпірні стіни. Прийом заявок закінчується 14 грудня, перші торги відбудуться 18 грудня.

Зазначимо, що у лютому поточного року уряд голови Криму Сергія Аксьонова арештував близько 700 об'єктів рухомого й нерухомого майна українських бізнесменів та політиків:

Ріната Ахметова;

Ігоря Коломойського;

Арсенія Яценюка;

Нестора Шуфрича;

Сергія Тарути.

Додамо, що Україна не визнає угоди, посвідчені за законами Росії. Таким чином, угоди щодо нерухомого майна за російським законодавством не мають юридичних наслідків.

Нагадаємо, що раніше окупанти "націоналізували" кримську квартиру президента України Володимира Зеленського та 57 об'єктів, які належать Меджлісу кримських татар. Також ще раніше в Україні націоналізували майнові активи російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лєбєдєва.