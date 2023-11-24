Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти продають у Криму активи Коломойського arrow

Окупанти продають у Криму активи Коломойського

24 листопада 2023 23:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти продають у Криму активи Коломойського
Олігарх Ігор Коломойський. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські окупанти у Криму виставили на продаж конфісковані активи українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони конфіскували їх у лютому поточного року.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Окупанти продають активи Коломойського

У цьому випадку йдеться про рекреаційний центр "Європа" в селищі Партеніт неподалік Алушти. Його початкова вартість становить 446 млн російських рублів (5 млн доларів).

Крім центру, площею понад 8 700 м², до лота увійшли розташовані поруч басейни, котельня, гуртожиток для персоналу та протизсувні підпірні стіни. Прийом заявок закінчується 14 грудня, перші торги відбудуться 18 грудня.

Зазначимо, що у лютому поточного року уряд голови Криму Сергія Аксьонова арештував близько 700 об'єктів рухомого й нерухомого майна українських бізнесменів та політиків:

  • Ріната Ахметова;
  • Ігоря Коломойського;
  • Арсенія Яценюка;
  • Нестора Шуфрича;
  • Сергія Тарути. 

Додамо, що Україна не визнає угоди, посвідчені за законами Росії. Таким чином, угоди щодо нерухомого майна за російським законодавством не мають юридичних наслідків.

Нагадаємо, що раніше окупанти "націоналізували" кримську квартиру президента України Володимира Зеленського та 57 об'єктів, які належать Меджлісу кримських татар. Також ще раніше в Україні націоналізували майнові активи російського дизайнера та пропагандиста Артемія Лєбєдєва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Новина з відео

20:56 Земля отримала лазерне повідомлення з глибин космосу — що чекає на людство

Актуальне по темі