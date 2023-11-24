Оккупанты продают в Крыму активы Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский. Иллюстративное фото: скриншот

Российские оккупанты в Крыму выставили на продажу конфискованные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Они конфисковали его в феврале текущего года.

Об этом сообщают росСМИ.

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В этом случае речь идет о рекреационном центре "Европа" в поселке Партенит неподалеку от Алушты. Его первоначальная стоимость составляет 446 млн российских рублей (5 млн долларов).

Кроме центра, площадью более 8 700 м², в лот вошли находящиеся рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала и противолавинные подпорные стены. Прием заявок завершается 14 декабря, первые торги пройдут 18 декабря.

Отметим, что в феврале текущего года правительство главы Крыма Сергея Аксенова арестовало около 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских бизнесменов и политиков:

Рината Ахметова;

Игоря Коломойского;

Арсения Яценюка;

Нестор Шуфрича;

Сергея Таруты.

Добавим, что Украина не признает соглашения, удостоверенные по законам России. Таким образом, соглашения по недвижимому имуществу по российскому законодательству не имеют юридических последствий.

Напомним, что ранее оккупанты "национализировали" крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского и 57 объектов, принадлежащих Меджлису крымских татар. ТВ то же время ранее в Украине национализировали имущественные активы российского дизайнера и пропагандиста Артемия Лебедева.