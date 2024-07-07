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Росіяни продовжують вивозити зерно з окупованих територій України — ЦНС

7 липня 2024 07:47
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Дмитро Галушка
Редактор
Окупанти вивозять українське зерно — попередили в ЦНС
Російський окупант біля поля з зерном. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Центрі національного спротиву попереджають, що росіяни вивезли з порту в Маріуполі чергову партію українського зерна. Ці дії здійснюють російські військові при підтримці місцевих колаборантів.

Про це в ЦНС повідомили у неділю, 7 липня.

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Понад 80 тисяч тонн українського зерна росіяни вивезли із тимчасово окупованої Донеччини. Це чергова партія цьогорічного врожаю зернових.  

У ЦНС відзначили, що це вже п'ятнадцятий раз російські загарбники вивозять зерно з окупованих територій в Росію. Керують цими крадіжками російські військові та місцеві колаборанти.

"Нещодавно активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна", — додали у ЦНС.

Раніше ми повідомляли, що у межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто. Однією з тем обговорення під час цієї бесіди була продовольча безпека.

Нагадаємо, Бріджит Брінк на Black Sea Security Forum заявила, що Чорноморський гуманітарний коридор є важливою економічною складовою  для України, особливо у скрутних умовах збройної агресії РФ. Так, робота портів не зупиняється та щомісяця показники експорту зростають, однак окупанти не припиняють намагання знищити наш торговельний потенціал.

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