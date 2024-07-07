Оккупанты вывозят украинское зерно — предупредили в ЦНС

Российский оккупант возле поля с зерном. Фото иллюстративное: росСМИ

В Центре национального сопротивления предупреждают, что россияне вывезли из порта в Мариуполе очередную партию украинского зерна. Эти действия совершают российские военные при поддержке местных коллаборантов.

Об этом сообщили в ЦНС в воскресенье, 7 июля.

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Более 80 тысяч тонн украинского зерна россияне вывезли из временно оккупированной Донбасса. Это очередная партия урожая зерновых.

В ЦНС отметили, что это уже в пятнадцатый раз российские захватчики вывозят зерно с оккупированных территорий в Россию. Управляют этими кражами российские военные и местные коллаборанты.

"Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна", — добавили в ЦНС.

Ранее мы сообщали, что в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто. Одной из тем обсуждения в ходе этой беседы была продовольственная безопасность.

Напомним, Бриджит Бринк на Black Sea Security Forum заявила, что Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ. Так, работа портов не останавливается и ежемесячно показатели экспорта растут, однако оккупанты не прекращают попытки уничтожить наш торговый потенциал.