Оккупанты вывозят украинское зерно — предупредили в ЦНС

Россияне продолжают вывозить зерно с оккупированных территорий Украины — ЦНС
В Центре национального сопротивления предупреждают, что россияне вывезли из порта в Мариуполе очередную партию украинского зерна. Эти действия совершают российские военные при поддержке местных коллаборантов.
Об этом сообщили в ЦНС в воскресенье, 7 июля.
Оккупанты вывозят зерно
Более 80 тысяч тонн украинского зерна россияне вывезли из временно оккупированной Донбасса. Это очередная партия урожая зерновых.
В ЦНС отметили, что это уже в пятнадцатый раз российские захватчики вывозят зерно с оккупированных территорий в Россию. Управляют этими кражами российские военные и местные коллаборанты.
"Недавно активисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к почте Захария Джиоева, заместителя руководителя федерального агентства морского и речного транспорта, занимающегося вывозом украденного украинского зерна", — добавили в ЦНС.
Ранее мы сообщали, что в рамках Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто. Одной из тем обсуждения в ходе этой беседы была продовольственная безопасность.
Напомним, Бриджит Бринк на Black Sea Security Forum заявила, что Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ. Так, работа портов не останавливается и ежемесячно показатели экспорта растут, однако оккупанты не прекращают попытки уничтожить наш торговый потенциал.
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