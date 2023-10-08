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Окупанти шукають українське підпілля в анексованому Криму

8 жовтня 2023 00:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Окупанти шукають українське підпілля в анексованому Криму
Військові РФ. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Криму ворог продовжує посилювати адміністративно-поліцейські заходи. Все активніше шукають учасників українського підпілля на півострові.  

Про це повідомляє Центр Національного спротиву

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У Центрі Національного спротиву повідомляють, що на півострові протягом минулого місяця спостерігалась тенденція до збільшення середньодобової пропускної спроможності цивільних осіб на адмінмежі між окупованим Кримом та Херсонською областю.

Вона становить близько 15 тис. осіб на добу.

Також окупанти посилили контррозвідувальний режим для виявлення українського підпілля.

"Ворог стурбований активністю та підвищеною ефективністю Руху опору в Криму, в результаті чого посилив контррозвідувальний режим, в тому числі з метою виявлення та боротьби з українським підпіллям", — йдеться в повідомленні Центру.

Нагадаємо, щоб зруйнувати Керченський міст та перекрити цей шлях постачання російської зброї на фронт, Збройним силам України потрібно більше часу. Але те, що він буде ліквідований, сумнівів ні в кого немає.

Також раніше ми писали, що росіяни продовжують переміщувати бойові кораблі до Новоросійська. Наразі ракетоносії на Кримському півострові перебувають у бухтах Севастополя, звідки логістично важко швидко перекинути флот. 

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