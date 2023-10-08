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Оккупанты ищут украинское подполье в аннексированном Крыму

8 октября 2023 00:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты ищут украинское подполье в аннексированном Крыму
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во временно оккупированном Крыму враг продолжает усиливать административно-полицейские меры. Все активнее ищут участников украинского подполья на полуострове.

Об этом сообщает Центр Национального сопротивления.

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В Центре Национального сопротивления сообщают, что на полуострове в течение прошлого месяца наблюдалась тенденция к увеличению среднесуточной пропускной способности гражданских лиц на границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью.

Она составляет около 15 тыс. человек в сутки.

Также оккупанты усилили контрразведывательный режим для выявления украинского подполья.

"Враг обеспокоен активностью и повышенной эффективностью Движения сопротивления в Крыму, в результате чего усилил контрразведывательный режим, в том числе с целью выявления и борьбы с украинским подпольем", — говорится в сообщении Центра.

Напомним, чтобы разрушить Керченский мост и перекрыть этот путь поставки российского оружия на фронт, Вооруженным силам Украины нужно больше времени. Но то, что он будет ликвидирован, сомнений ни у кого нет.

Также ранее мы писали, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро перебросить флот.

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