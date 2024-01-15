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Окупанти скинули авіабомби на селище на Донеччині, є постраждалі

15 січня 2024 22:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупанти скинули авіабомби на селище на Донеччині, є постраждалі
Багатоквартирний будинок, зруйнований внаслідок ворожої атаки. Фото: Telegram / Вадим Філашкін
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська здійснили чергову атаку на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Загарбники скинули керовані авіабомби та поцілили ракетою у житловий будинок. Внаслідок обстрілу є троє поранених, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.

Про це повідомив голова донецької ОДА Вадим Філашкін.

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Як зазначує Філашкін, росіяни здійснили обстріл ракетою та двома авіабомбами Нью-Йорку. Голова ОДА зазначив, що в будинку, куди стався "приліт", обвалився під'їзд. Внаслідок російської атаки під завалами триповерхівки перебувають п'ятеро людей, ще троє травмовані.

"На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів", — підкреслив Філашкін.

Обвал підʼїзду в будинку
Обвал підʼїзду в будинку. Фото: Telegram / Вадим Філашкін
Рештки повітряної зброї ворога
Рештки повітряної зброї ворога. Фото: Telegram / Вадим Філашкін
Скриншот допису Філатова
Скриншот допису Філатова

Нагадаємо, російські окупанти завдали три ракетних удари по Кураховому на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та навчальний заклад.

Додамо, в тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи вранці 13 січня. Відомо про "приліт" у казарму російських загарбників.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
атака
поранення

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