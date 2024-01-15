Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок на Донетчине, есть пострадавшие

Разрушенный многоквартирный дом в результате вражеской атаки. Фото: Telegram / Вадим Филашкин

Российские войска совершили очередную атаку на поселок Нью-Йорк, что на Донетчине. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пятеро людей находятся под завалами.

Об этом сообщил глава донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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Как указывает Филашкин, россияне совершили обстрел ракетой и двумя авиабомбами Нью-Йорка. Глава ОГА отметил, что в доме, куда произошел "прилет", обрушился подъезд. В результате российской атаки под завалами трехэтажки находятся пять человек, еще трое травмированы.

"На месте работают представители власти, спасатели и полиция — решают вопросы разбора завалов", — подчеркнул Филашкин.

Обрушение подъезда в доме. Фото: Telegram / Вадим Филашкин

Остатки воздушного оружия противника. Фото: Telegram / Вадим Филашкин

Скриншот поста Филатова

Напомним, российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кураховому в Донецкой области. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебное заведение.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарму российских захватчиков.