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Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок на Донетчине, есть пострадавшие

15 января 2024 22:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок на Донетчине, есть пострадавшие
Разрушенный многоквартирный дом в результате вражеской атаки. Фото: Telegram / Вадим Филашкин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска совершили очередную атаку на поселок Нью-Йорк, что на Донетчине. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пятеро людей находятся под завалами.

Об этом сообщил глава донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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Как указывает Филашкин, россияне совершили обстрел ракетой и двумя авиабомбами Нью-Йорка. Глава ОГА отметил, что в доме, куда произошел "прилет", обрушился подъезд. В результате российской атаки под завалами трехэтажки находятся пять человек, еще трое травмированы.

"На месте работают представители власти, спасатели и полиция — решают вопросы разбора завалов", — подчеркнул Филашкин.

Обвал подъезда в доме
Обрушение подъезда в доме. Фото: Telegram / Вадим Филашкин
Остатки воздушного оружия врага
Остатки воздушного оружия противника. Фото: Telegram / Вадим Филашкин
Скриншот сообщения Филатова
Скриншот поста Филатова

Напомним, российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кураховому в Донецкой области. В результате атаки повреждены многоквартирные дома и учебное заведение.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы утром 13 января. Известно о "прилете" в казарму российских захватчиков.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
атака
ранение

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