Окупанти цієї ночі намагалися прорвати протиповітряну оборону півночі країни, — Наєв

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото: Україна Інформ

Російські окупанти в ніч проти 26 листопада намагалися прорвати повітряну оборону півночі країни. Ворог вчергове намагався застосувати проти України ударні дрони типу ''Shahed''.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв, передає пресслужба командування.

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За його словами, армія РФ запустила у бік наших воїнів та цивільних об'єктів шість "шахедів".

"Попри чергову спробу противника всі повітряні цілі були знищені Силами оборони України… Зокрема, в небі над Київщиною знищено два ударних безпілотних літальних апарати. Ще два дрони-камікадзе знищено на Сумському напрямку", — запевнив він.

Скриншот допису з Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Також у відомстві додали, що минулої доби ворог застосував проти нашої держави 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всіх їх було ліквідовано.

Наймасованіша атака дронів на Україну

Російські окупанти 25 листопада атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші захисники збили ворожі цілі, проте уламки БпЛА все одно завдали шкоди цивільній інфраструктурі Києва.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував рекордну атаку "шахедів" РФ на Київ. За його словами, "це війна".

Нагадаємо, в одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки.