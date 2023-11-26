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Оккупанты этой ночью пытались прорвать противовоздушную оборону севера страны, — Наев

26 ноября 2023 07:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты этой ночью пытались прорвать противовоздушную оборону севера страны, — Наев
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. Фото: Украина Информ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в ночь на 26 ноября пытались прорвать воздушную оборону севера страны. Враг в очередной раз пытался применить против Украины ударные дроны типа ''Shahed''.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, передает прессслужба командования.

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По его словам, армия РФ запустила в сторону наших воинов и гражданских объектов шесть "шахедов".

"Несмотря на очередную попытку противника, все воздушные цели были уничтожены Силами обороны Украины… В частности, в небе над Киевской областью уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата. Еще два дрона-камикадзе уничтожены на Сумском направлении", — заверил он.

прорыв по северу
Скриншот сообщения из Facebook Командования Объединенных Сил ВСУ

Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки враг применил против нашего государства 87 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все они были ликвидированы.

Самая массированная атака дронов на Украину

Российские оккупанты 25 ноября атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши защитники сбили враждебные цели, однако обломки БпЛА все равно нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Киева.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал рекордную атаку "шахедов" РФ на Киев. По его словам, "это война".

Напомним, в одном из районов Киева во дворе дома нашли мотор от дрона "Shahed". Вероятно, он упал после сбития силами ПВО во время ночной атаки.

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