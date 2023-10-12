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Окупанти вивозять деякі підрозділи з Токмака: у чому причина

12 жовтня 2023 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти вивозять деякі підрозділи з Токмака: у чому причина
Російські окупанти. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти частково евакуюють свої підрозділи з Токмака в інші окуповані міста Запорізької області. Це відбувається через просування ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у коментарі Радіо Свобода.

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"Щодня наші військові просуваються крок за кроком на Запорізькому напрямку в бік Мелітополя. Яку тенденцію ми маємо по ворогах? Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська", — сказав мер Мелітополя.

За його словами, з Токмацького нелегального "виконкому" вивезли майже половину співробітників, може навіть більше.

Куди переміщується ворог

"Також евакуювали деякі освітні заклади, евакуювали деякі підрозділи ФСБ, і своїх родичів всі військові також вивезли. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя. Але я впевнений, що це точно ненадовго", — розповів Федоров.

Крім того, раніше ми писали, що очільник Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб розповів, що працівники ФСБ РФ разом зі своїми родинами лишають квартири в тимчасово окупованому Токмаку, що в Запорізькій області. Однак запевняють, що ще повернуться.

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