Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты вывозят некоторые подразделения из Токмака: в чем причина arrow

Оккупанты вывозят некоторые подразделения из Токмака: в чем причина

12 октября 2023 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты вывозят некоторые подразделения из Токмака: в чем причина
Российские оккупанты. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики частично эвакуируют свои подразделения из Токмака в другие оккупированные города Запорожской области. Это происходит из-за продвижения ВСУ в Запорожском направлении.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в комментарии Радио Свобода.

Читайте также:

Оккупанты эвакуируются

"Каждый день наши военные продвигаются шаг за шагом на Запорожском направлении в сторону Мелитополя. Какую тенденцию мы имеем по врагам? Прежде всего, сегодня мы уже можем подтверждать информацию, что враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака, Молочанска", — сказал мэр Мелитополя.

По его словам, из Токмакского нелегального "исполкома" вывезли почти половину сотрудников, может, даже больше.

Куда перемещается враг

"Также эвакуировали некоторые образовательные учреждения, эвакуировали некоторые подразделения ФСБ, и своих родственников все военные также вывезли. К сожалению, пока они перевозят их во временно оккупированный Мелитополь. Но я уверен, что это точно ненадолго", — рассказал Федоров.

Кроме того, ранее мы писали, что глава Токмакской городской военной администрации Александр Чуб рассказал, что работники ФСБ РФ вместе со своими семьями оставляют квартиры во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области. Однако уверяют, что еще вернутся.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Сколько стоит забота о ветеранах, или какие заработки у Юлии Лапутиной

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз