Оккупанты вывозят некоторые подразделения из Токмака: в чем причина

Российские оккупанты. Фото: google.com

Российские захватчики частично эвакуируют свои подразделения из Токмака в другие оккупированные города Запорожской области. Это происходит из-за продвижения ВСУ в Запорожском направлении.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в комментарии Радио Свобода.

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Оккупанты эвакуируются

"Каждый день наши военные продвигаются шаг за шагом на Запорожском направлении в сторону Мелитополя. Какую тенденцию мы имеем по врагам? Прежде всего, сегодня мы уже можем подтверждать информацию, что враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака, Молочанска", — сказал мэр Мелитополя.

По его словам, из Токмакского нелегального "исполкома" вывезли почти половину сотрудников, может, даже больше.

Куда перемещается враг

"Также эвакуировали некоторые образовательные учреждения, эвакуировали некоторые подразделения ФСБ, и своих родственников все военные также вывезли. К сожалению, пока они перевозят их во временно оккупированный Мелитополь. Но я уверен, что это точно ненадолго", — рассказал Федоров.

Кроме того, ранее мы писали, что глава Токмакской городской военной администрации Александр Чуб рассказал, что работники ФСБ РФ вместе со своими семьями оставляют квартиры во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области. Однако уверяют, что еще вернутся.