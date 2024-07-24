Росіяни побудували нову базу у 200 км від фронту, але ЗСУ не можуть її знищити

Військові армії РФ. Ілюстраційне зображення. Фото: РосЗМІ

У Ростовській області у місті Новочеркаськ армія Росії побудувала та укріпила тилову базу забезпечення своїх окупаційних сил на території України. Сили оборони України поки що не можуть її знищити, адже для цього потрібна західна далекобійна зброя, а головне — дозвіл бити вглибину російської території.

Таку інформацію оприлюднило "Радіо Свобода" у своєму проєкті "Схеми" 23 липня, у вівторок.

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Що відомо про базу окупантів у Новочеркаську

Згідно з розслідуванням журналістів та вивченням супутникових знімків Planet Labs, російські військові влаштували собі базу між виправною колонією та двома недобудованими школами. Майданчиком послужила зачинена ще у 2011 році школа кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії.

Активні зміни бази армії РФ у Новочеркаську всього за тиждень 2023 року

Рік тому цей майданчик почав стрімко змінюватись і на ньому з'явилась перша військова техніка: пів сотні військових вантажівок та намети для солдатів. Загалом за рік база збільшилась утричі.

Військовий експерт Михайло Жирохов визначив, що це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення, адже важкої бойової техніки тут немає — лише вантажівки.

Так виглядає база армії РФ у Новочеркаську зараз

Як встановили "Схеми", ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Це полк, який займається питаннями ліквідації техногенних катастроф, розбирається з пожежами чи доставляє вантажі на фронт.

Чому цю базу поки що неможливо знищити

Наскільки відомо, у складі армії РФ подібний полк з функціями МНС лише один. Тому знищення бази з боку ЗСУ було б дуже доречним.

До того ж, сам Новочеркаськ у Ростовській області давно став місцем тилового базування для окупантів. Наприклад, там базувалось командування першого та другого корпусів армії РФ, а зараз перебувають підрозділи зеків "Шторм Z".

Але база розташована на відстані 200 км, а значить, потрібен дозвіл на застосування далекобійних ракет, які Україні надають західні партнери.

Нагадаємо, окупанти завдали удару по Харківській області. Зайнялась будівля в Малоданилівській громаді.

Крім того, російські окупанти застосовують проти мешканців Харківської області хімічні боєприпаси. Так, у селищі Білий Колодязь від недавнього скидання дев'яти ФАБів пошкоджено багато будинків, троє людей загинуло.