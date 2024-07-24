Россияне построили новую базу в 200 км от фронта, но ВСУ не могут ее уничтожить

Военные армии РФ. Иллюстрационное изображение. Фото: РосСМИ

В Ростовской области, в Новочеркасске, армия Росии построила и укрепила тыловую базу обеспечения своих оккупационных сил на территории Украины. Силы обороны Украины пока не могут ее уничтожить, ведь для этого нужно западное дальнобойное оружие, а главное — разрешение бить вглубь российской территории.

Такую информацию сообщило "Радио Свобода" в своем проекте "Схемы" 23 июля, во вторник.

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Что известно о базе оккупантов в Новочеркасске

Согласно расследованию журналистов и изучению спутниковых снимков Planet Labs, российские военные устроили себе базу между исправительной колонией и двумя недостроенными школами. Площадкой послужила закрытая еще в 2011 году школа поваров №195 "Сил гражданской обороны" России.

Активные изменения базы армии РФ в Новочеркасске всего за неделю 2023 года

Год назад эта площадка начала стремительно меняться, и на ней появилась первая техника: полсотни военных грузовиков и палатки для солдат. Всего за год база увеличилась в три раза.

Военный эксперт Михаил Жирохов определил, что это, вероятно, база материально-технического обеспечения, ведь тяжелой боевой техники здесь нет — только грузовики.

Так выглядит база армии РФ в Новочеркасске.

Как выяснили "Схемы", эта база в Новочеркасске может относиться к 100-му военному полку материально-технического обеспечения армии РФ. Этот полк занимается вопросами ликвидации техногенных катастроф, разбирается с пожарами или доставляет грузы на фронт.

Почему эту базу пока невозможно уничтожить

Как выяснилось, в составе армии РФ такой полк с функциями МЧС только один. Поэтому уничтожение єтой базы со стороны ВСУ было бы очень кстати.

К тому же, сам Новочеркасск в Ростовской области давно стал местом тылового базирования для оккупантов. К примеру, там базировалось командование первого и второго корпусов армии РФ, а сейчас находятся подразделения зэков "Шторм Z".

Но база находится на расстоянии 200 км, а значит, требуется разрешение на применение дальнобойных ракет, которые Украине предоставляют западные партнеры.

Напомним, оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Загорелось здание в Малоданиловской громаде.

Кроме того, российские оккупанты применяют против жителей Харьковской области химические боеприпасы. Так, в поселке Белый Колодец от недавнего сброса девяти ФАБов повреждено много домов, три человека погибли.