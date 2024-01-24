Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині — є сильні пошкодження

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За ніч проти 24 січня російські окупанти завдали три артилерійських удари по Нікопольщині Дніпропетровської області. Пошкоджені освітній та медичний заклади, а також інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак розповів, що від учорашнього вечора загарбники завдали три артилерійських удари по Нікопольському районі. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1 / 5

"Пошкоджені освітній та медичний заклади. Побиті чотири п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків. Зачепило три господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін", — йдеться у повідомленні.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники втретє за добу 23 січня завдали ударів по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, зафіксовано три влучання.

Згодом стало відомо, що найбільше постраждала центральна частина міста. Постраждало дев'ять місцевих жителів, серед 4-річна дитина. Також є пошкодження житлових будинків, магазинів, навчального закладу.