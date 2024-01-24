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Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині — є сильні пошкодження

24 січня 2024 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині — є сильні пошкодження
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За ніч проти 24 січня російські окупанти завдали три артилерійських удари по Нікопольщині Дніпропетровської області. Пошкоджені освітній та медичний заклади, а також інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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Лисак розповів, що від учорашнього вечора загарбники завдали три артилерійських удари по Нікопольському районі. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді. 

  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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"Пошкоджені освітній та медичний заклади. Побиті чотири п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків. Зачепило три господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін", — йдеться у повідомленні. 

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загарбники втретє за добу 23 січня завдали ударів по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, зафіксовано три влучання.

Згодом стало відомо, що найбільше постраждала центральна частина міста. Постраждало дев'ять місцевих жителів, серед 4-річна дитина. Також є пошкодження житлових будинків, магазинів, навчального закладу.

Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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