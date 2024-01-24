Оккупанты из артиллерии ударили по Днепропетровщине — есть сильные повреждения

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За ночь на 24 января российские оккупанты нанесли три артиллерийских удара по Никопольщине Днепропетровской области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения, а также другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что со вчерашнего вечера захватчики нанесли три артиллерийских удара по Никопольскому району. Оккупанты били по райцентру, Марганцу и громаде.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA 1/5 _ 5

"Повреждены образовательное и медицинское учреждения. Также разрушены 4 пятиэтажки и 11 частных домов. Зацепили три хозяйственных сооружения, авто, линии электропередач и газопровод", — говорится в сообщении.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что захватчики в третий раз за сутки 23 января нанесли удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, зафиксировано три попадания.

Впоследствии стало известно, что больше всего пострадала центральная часть города. Пострадали девять местных жителей, среди них 4-летний ребенок. Также есть повреждения жилых домов, магазинов, учебного заведения.