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Окупанти запустили балістичні ракети — куди цілить ворог

20 липня 2024 03:01
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ворог запустив балістичні ракети по Україні — куди вони прямують.
Балістична ракета. Ілюстроване фото. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти здійснили черговий запуск балістичних ракет в напрямку України. Під загрозою вся територія України.

Про це інформують 20 липня, у суботу Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram.  

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За інформацією військових, ракети прямують зі сходу. 

Окупанти запустили балістичні ракети — куди цілить ворог - фото 1
Повідомлення про ракетний обстріл. Фото: Скриншот

Також за інформацією Повітряних сил ворог спрямував на Донеччину свою авіацію. Здійснені запуски авіаційних керованих бомб.

Окупанти запустили балістичні ракети — куди цілить ворог - фото 2
Мапа можливих прильотів авіаційних бомб окупантів. Фото: Скриншот

 

Нагадаємо, російські окупанти в черговий раз атакували Полтавську область. Наразі немає точної інформації щодо постраждалих. 

А внаслідок обстрілів Харківської області одна мирна жителька загинула, троє людей зазнали поранень. 

Донецька область обстріли війна в Україні ракетний удар

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