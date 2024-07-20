Ворог запустив балістичні ракети по Україні — куди вони прямують.

Окупанти запустили балістичні ракети — куди цілить ворог
20 липня 2024 03:01
Балістична ракета. Ілюстроване фото. Фото: Скриншот
Російські окупанти здійснили черговий запуск балістичних ракет в напрямку України. Під загрозою вся територія України.
Про це інформують 20 липня, у суботу Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram.
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За інформацією військових, ракети прямують зі сходу.
Також за інформацією Повітряних сил ворог спрямував на Донеччину свою авіацію. Здійснені запуски авіаційних керованих бомб.
Нагадаємо, російські окупанти в черговий раз атакували Полтавську область. Наразі немає точної інформації щодо постраждалих.
А внаслідок обстрілів Харківської області одна мирна жителька загинула, троє людей зазнали поранень.
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