Враг запустил баллистические ракеты по Украине — куда они направляются.

Оккупанты запустили баллистические ракеты — куда целит враг
20 июля 2024 03:01
Баллистическая ракета. Иллюстрированное фото. Фото: Скриншот
Российские оккупанты осуществили очередной запуск баллистических ракет в направлении Украины. Под угрозой вся территория Украины.
Об этом информируют 20 июля, в субботу Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.
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По информации военных, ракеты следуют с востока.
Также по информации Воздушных сил враг направил в Донецкую свою авиацию. Совершены запуски авиационных управляемых бомб.
Напомним, российские кафиры в очередной раз атаковали Полтавскую область. Пока нет точной информации о пострадавших.
А в результате обстрелов Харьковской области одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения.
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