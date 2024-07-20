Враг запустил баллистические ракеты по Украине — куда они направляются.

Баллистическая ракета. Иллюстрированное фото. Фото: Скриншот

Российские оккупанты осуществили очередной запуск баллистических ракет в направлении Украины. Под угрозой вся территория Украины.

Об этом информируют 20 июля, в субботу Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.

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По информации военных, ракеты следуют с востока.

Сообщение о ракетных обстрелах. Фото: Скриншот

Также по информации Воздушных сил враг направил в Донецкую свою авиацию. Совершены запуски авиационных управляемых бомб.

Карта возможных прилетов авиационных бомб окупантов. Фото: Скриншот

Напомним, российские кафиры в очередной раз атаковали Полтавскую область. Пока нет точной информации о пострадавших.

А в результате обстрелов Харьковской области одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения.