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Оккупанты запустили баллистические ракеты — куда целит враг

20 июля 2024 03:01
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Враг запустил баллистические ракеты по Украине — куда они направляются.
Баллистическая ракета. Иллюстрированное фото. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Российские оккупанты осуществили очередной запуск баллистических ракет в направлении Украины. Под угрозой вся территория Украины.

Об этом информируют 20 июля, в субботу Воздушные силы ВСУ в своем Telegram.

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По информации военных, ракеты следуют с востока.

Оккупанты запустили баллистические ракеты - куда целит враг - фото 1
Сообщение о ракетных обстрелах. Фото: Скриншот

Также по информации Воздушных сил враг направил в Донецкую свою авиацию. Совершены запуски авиационных управляемых бомб.

Оккупанты запустили баллистические ракеты - куда целит враг - фото 2
Карта возможных прилетов авиационных бомб окупантов. Фото: Скриншот

 

Напомним, российские кафиры в очередной раз атаковали Полтавскую область. Пока нет точной информации о пострадавших.

А в результате обстрелов Харьковской области одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения.

Донецкая область обстрелы война в Украине ракетный удар

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