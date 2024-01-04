Окупанти запустили ракети — в якому напрямку вони летять

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні ввечері, 4 січня, російські окупанти запустили ракети по Україні. Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях: Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська та Херсонська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російська ракета пролетіла Кривий Ріг та продовжує рух на Кропивницький.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харкова 2 січня зросла. У лікарні померла ще одна жінка.