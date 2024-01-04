Оккупанты запустили ракеты — в каком направлении они летят
4 января 2024 21:07
Работа ППО. Фото: ОК "Север"
Сегодня вечером, 4 января, российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Херсонская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российская ракета пролетела Кривой Рог и продолжает движение на Кропивницкий.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня, 4 января, количество погибших в результате российского обстрела Харькова 2 января возросло. В больнице умерла еще одна женщина.
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