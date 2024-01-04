Оккупанты запустили ракеты — в каком направлении они летят

Работа ППО. Фото: ОК "Север"

Сегодня вечером, 4 января, российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях: Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и Херсонская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Ракетная опасность в Украине

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российская ракета пролетела Кривой Рог и продолжает движение на Кропивницкий.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня, 4 января, количество погибших в результате российского обстрела Харькова 2 января возросло. В больнице умерла еще одна женщина.