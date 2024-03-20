Окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області — в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілів в одному з населених пунктів. Фото: Іван Федоров\Telegram

Впродовж доби російські окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було 10 населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Запорізької області

За словами Федорова, російська армія завдала:

три авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Темирівці;

три РСЗВ-обстріли по Новоданилівці та Малій Токмачці;

36 дронових ударів по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Залізничному та Чарівному;

308 артилерійських ударів по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Чарівного, Темирівки та Новодарівки.

Внаслідок обстрілів зафіксували руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, цивільні не постраждали.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — сказав Федоров, говорячи про наслідки ударів.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку триває будівництво оборонних споруд. Міністр оброни Рустем Умєров показав, як це відбувається.

Додамо, днями на Запоріжжі прикордонники точним ударом ліквідували спостережний пункт окупантів.