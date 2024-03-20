Оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области — в ОВА рассказали о последствиях
В течение суток российские оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось 10 населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Последствия обстрелов Запорожской области
По словам Федорова, русская армия нанесла:
- три авиационных удара по Малой Токмачке, Работино, Темировке;
- три РСЗО-обстрела по Новоданиловке и Малой Токмачке;
- 36 дроновых ударов по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Железнодорожному и Чаривному;
- 308 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Чаривного, Темировки и Новодаровки.
В результате обстрелов зафиксировали разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, гражданские не пострадали.
"Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — сказал Федоров, говоря о последствиях ударов.
Напомним, на Запорожском направлении продолжается строительство оборонных сооружений. Министр обороны Рустем Умеров показал, как это происходит.
Добавим, на днях в Запорожье пограничники точным ударом ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов.
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