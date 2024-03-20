Оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области — в ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрелов в одном из населенных пунктов. Фото: Иван Федоров\Telegram

В течение суток российские оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось 10 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По словам Федорова, русская армия нанесла:

три авиационных удара по Малой Токмачке, Работино, Темировке;

три РСЗО-обстрела по Новоданиловке и Малой Токмачке;

36 дроновых ударов по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Железнодорожному и Чаривному;

308 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Чаривного, Темировки и Новодаровки.

В результате обстрелов зафиксировали разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, гражданские не пострадали.

"Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — сказал Федоров, говоря о последствиях ударов.

Напомним, на Запорожском направлении продолжается строительство оборонных сооружений. Министр обороны Рустем Умеров показал, как это происходит.

Добавим, на днях в Запорожье пограничники точным ударом ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов.