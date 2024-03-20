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Оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области — в ОВА рассказали о последствиях

20 марта 2024 08:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов в одном из населенных пунктов. Фото: Иван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В течение суток российские оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось 10 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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По словам Федорова, русская армия нанесла:

  • три авиационных удара по Малой Токмачке, Работино, Темировке;
  • три РСЗО-обстрела по Новоданиловке и Малой Токмачке;
  • 36 дроновых ударов по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Железнодорожному и Чаривному;
  • 308 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Чаривного, Темировки и Новодаровки.

В результате обстрелов зафиксировали разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, гражданские не пострадали.

"Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — сказал Федоров, говоря о последствиях ударов.

Напомним, на Запорожском направлении продолжается строительство оборонных сооружений. Министр обороны Рустем Умеров показал, как это происходит.

Добавим, на днях в Запорожье пограничники точным ударом ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов.

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