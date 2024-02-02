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Окупанти завдали авіаудару по центру Херсона — є поранені

2 лютого 2024 15:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти завдали авіаудару по центру Херсона — є поранені
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по центру Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали двоє людей.

Про це повідомляють начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині Херсона. Внаслідок атаки росіян частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. 

Наслідки обстрілу Херсона 2 лютого
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ГУ ДСНС України
Наслідки обстрілу Херсона 2 лютого
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ГУ ДСНС України

Наразі відомо про двох постраждалих — 73-річну жінку та 17-річного хлопця.

"73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий — 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", — розповів очільник Херсонської ОВА.

Наслідки обстрілу Херсона 2 лютого
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
Наслідки обстрілу Херсона 2 лютого
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Мрочко розповів, що жінка на момент удару перебувала на подвір'ї.

Наслідки обстрілу Херсона 2 лютого
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko
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Допис начальника Херсонської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.

Також ми писали, що останнім часом не всі балістичні ракети, які запускають російські окупанти по Україні, досягають своїх цілей. Якість цього озброєння дедалі більше погіршується.

війна
українці
Херсон
Україна
обстріли
окупанти
Олександр Прокудін

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