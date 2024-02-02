Окупанти завдали авіаудару по центру Херсона — є поранені
Сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по центру Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали двоє людей.
Про це повідомляють начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти вкотре атакували Херсон
За словами Прокудіна, окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині Херсона. Внаслідок атаки росіян частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.
Наразі відомо про двох постраждалих — 73-річну жінку та 17-річного хлопця.
"73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий — 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", — розповів очільник Херсонської ОВА.
Мрочко розповів, що жінка на момент удару перебувала на подвір'ї.
Нагадаємо, російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.
Також ми писали, що останнім часом не всі балістичні ракети, які запускають російські окупанти по Україні, досягають своїх цілей. Якість цього озброєння дедалі більше погіршується.
Читайте Новини.LIVE!