Окупанти завдали авіаудару по центру Херсона — є поранені

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine

Сьогодні, 2 лютого, російські окупанти завдали авіаудару по центру Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали двоє людей.

Про це повідомляють начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині Херсона. Внаслідок атаки росіян частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ГУ ДСНС України

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: ГУ ДСНС України

Наразі відомо про двох постраждалих — 73-річну жінку та 17-річного хлопця.

"73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий — 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу", — розповів очільник Херсонської ОВА.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Мрочко розповів, що жінка на момент удару перебувала на подвір'ї.

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Допис начальника Херсонської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники в черговий раз завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього було знищено будівлі, а також агропідприємство.

Також ми писали, що останнім часом не всі балістичні ракети, які запускають російські окупанти по Україні, досягають своїх цілей. Якість цього озброєння дедалі більше погіршується.