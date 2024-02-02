Оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона — есть раненые

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/mvs_ukraine

Сегодня, 2 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали два человека.

Об этом сообщают начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По словам Прокудина, оккупанты обстреляли жилую застройку в центральной части Херсона. В результате атаки россиян частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома.

Последствия обстрела Херсона. Фото: ГУ ГСЧС Украины

Последствия обстрела Херсона. Фото: ГУ ГСЧС Украины

Сейчас известно о двух пострадавших — 73-летней женщине и 17-летнем парне.

"73-летнюю женщину доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший — 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение", — рассказал глава Херсонской ОВА.

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Мрочко рассказал, что женщина на момент удара находилась во дворе.

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/roman_mrochko

Пост начальника Херсонской ГВА. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате были уничтожены здания, а также агропредприятие.

Также мы писали, что в последнее время не все баллистические ракеты, которые запускают российские оккупанты по Украине, достигают своих целей. Качество этого вооружения все больше ухудшается.