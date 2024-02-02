Оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона — есть раненые
Сегодня, 2 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали два человека.
Об этом сообщают начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Оккупанты в очередной раз атаковали Херсон
По словам Прокудина, оккупанты обстреляли жилую застройку в центральной части Херсона. В результате атаки россиян частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома.
Сейчас известно о двух пострадавших — 73-летней женщине и 17-летнем парне.
"73-летнюю женщину доставили в больницу с взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший — 17-летний парень. Его тоже госпитализировали в медучреждение", — рассказал глава Херсонской ОВА.
Мрочко рассказал, что женщина на момент удара находилась во дворе.
Напомним, российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате были уничтожены здания, а также агропредприятие.
Также мы писали, что в последнее время не все баллистические ракеты, которые запускают российские оккупанты по Украине, достигают своих целей. Качество этого вооружения все больше ухудшается.
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