Окупанти збільшують кількість українських дітей, яким планують "промивати мізки"

Українські діти. Фото: Цензор.nеt

Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях України отримали вказівку з Кремля збілшити кількість місцевих дітей, дотичних до програм промивки мізків. Таким чином їх хочуть зробити лояльними до окупантів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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Захопленим школам дали вказівку, що 70% школярів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок до Росії й брати участь в конкурсах, які прославляють РФ.

При цьому, дітей залучають з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику. Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про тих, хто вчиняє злочини проти українського народу.

Передати інформацію Руху Опору можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що очільник російської партії "Справедливая Россия" Сергій Миронов удочерив викрадену у 2022 році з Херсонської області 10-місячну дівчинку. В офіційних документах політик змінив дитині ім'я, прізвище, по батькові, а також місце народження дитини.

Нагадуємо, що з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося вивезти на підконтрольну Україні території двох дітей. Зараз вони отримали прихисток у благодійному фонді Save Ukraine, зусиллями і стараннями волонтерів вони і змогли повернутися.