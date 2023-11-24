Оккупанты увеличивают количество украинских детей, которым планируют "промывать мозги"

Украинские дети. Фото: Цензор.net

Оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины получили указание из Кремля увеличить количество местных детей, причастных к программам промывки мозгов. Таким образом, их хотят сделать лояльными к оккупантам.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Читайте также:

Оккупанты "перевоспитывают" украинских детей

Захваченным школам дали указание, что 70% школьников должны участвовать в олимпиадах и программах обмена. То есть дети должны быть вовлечены в поездки в Россию и участвовать в конкурсах, прославляющих РФ.

При этом детей привлекают с первого класса, начиная с конкурса рисунков на пропагандистскую тематику. Целью всего действия является уничтожение самоидентификации детей, то есть политика геноцида.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о тех, кто совершает преступления против украинского народа.

Передать информацию Движения Сопротивления можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов удочерил похищенную в 2022 году из Херсонской области 10-месячную девочку. В официальных документах политик сменил ребенку имя, фамилию, отчество, а также место рождения ребенка.

Напомним, что из временно оккупированной части Херсонской области удалось вывезти на подконтрольную Украине территории двоих детей. Сейчас они получили убежище в благотворительном фонде Save Ukraine, усилиями и стараниями волонтеров они смогли вернуться.