Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты увеличивают количество украинских детей, которым планируют "промывать мозги" arrow

Оккупанты увеличивают количество украинских детей, которым планируют "промывать мозги"

24 ноября 2023 07:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Оккупанты увеличивают количество украинских детей, которым планируют "промывать мозги"
Украинские дети. Фото: Цензор.net
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Оккупационные администрации на временно захваченных территориях Украины получили указание из Кремля увеличить количество местных детей, причастных к программам промывки мозгов. Таким образом, их хотят сделать лояльными к оккупантам.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Читайте также:

Оккупанты "перевоспитывают" украинских детей

Захваченным школам дали указание, что 70% школьников должны участвовать в олимпиадах и программах обмена. То есть дети должны быть вовлечены в поездки в Россию и участвовать в конкурсах, прославляющих РФ.

При этом детей привлекают с первого класса, начиная с конкурса рисунков на пропагандистскую тематику. Целью всего действия является уничтожение самоидентификации детей, то есть политика геноцида.

Центр национального сопротивления призывает сообщать о тех, кто совершает преступления против украинского народа.

Передать информацию Движения Сопротивления можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов удочерил похищенную в 2022 году из Херсонской области 10-месячную девочку. В официальных документах политик сменил ребенку имя, фамилию, отчество, а также место рождения ребенка.

Напомним, что из временно оккупированной части Херсонской области удалось вывезти на подконтрольную Украине территории двоих детей. Сейчас они получили убежище в благотворительном фонде Save Ukraine, усилиями и стараниями волонтеров они смогли вернуться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме