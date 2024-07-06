АТЕШ зафіксували нові оборонні позиції окупантів у Криму

Оборонна позиція окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Партизани руху "АТЕШ" фіксують збільшення кількості оборонних позицій російських окупантів уздовж узбережжя Криму. Їм вдалося декілька з них сфотографувати.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у суботу, 6 липня.

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Оборонні позиції окупантів у Криму

Окупаційна влада півострова постійно переконує населення, що загрози десантній операції ЗСУ немає, однак кількість оборонних позицій уздовж берегової лінії зростає щодня.

Оборонна позиція окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Оборонна позиція окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

В Євпаторії та Ялті загарбники залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих та оборонних позицій.

Оборонна позиція окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Оборонна позиція окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

"Серед військовослужбовців ВС РФ ходять чутки про те, що СОУ формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву в бік Криму і перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Оборонна позиція окупантів у Криму. Фото: t.me/atesh_ua

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, одиниці ЧФ РФ залишаються присутніми в усіх трьох морях вже понад два тижні, хоча іноді й проводять зовнішні рейди. Однак є й такі кораблі, які не виконують бойових завдань. Вони розміщені для того, щоб створити видимість своєї присутності та підтримувати психологічний тиск.

Також у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.