АТЕШ зафіксували нові оборонні позиції окупантів у Криму

Окупанти збільшують оборонні позиції вздовж узбережжя Криму, — АТЕШ
Партизани руху "АТЕШ" фіксують збільшення кількості оборонних позицій російських окупантів уздовж узбережжя Криму. Їм вдалося декілька з них сфотографувати.
Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у суботу, 6 липня.
Оборонні позиції окупантів у Криму
Окупаційна влада півострова постійно переконує населення, що загрози десантній операції ЗСУ немає, однак кількість оборонних позицій уздовж берегової лінії зростає щодня.
В Євпаторії та Ялті загарбники залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих та оборонних позицій.
"Серед військовослужбовців ВС РФ ходять чутки про те, що СОУ формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву в бік Криму і перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, одиниці ЧФ РФ залишаються присутніми в усіх трьох морях вже понад два тижні, хоча іноді й проводять зовнішні рейди. Однак є й такі кораблі, які не виконують бойових завдань. Вони розміщені для того, щоб створити видимість своєї присутності та підтримувати психологічний тиск.
Також у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.
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