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Оккупанты увеличивают оборонные позиции вдоль побережья Крыма, — АТЕШ

6 июля 2024 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
АТЕШ зафиксировали новые оборонительные позиции оккупантов в Крыму
Оборонная позиция оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Партизаны движения "АТЕШ" фиксируют увеличение количества оборонительных позиций российских оккупантов вдоль побережья Крыма. Им удалось несколько из них сфотографировать.

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в субботу, 6 июля.

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Оборонные позиции оккупантов в Крыму

Оккупационные власти полуострова постоянно убеждают население, что угрозы десантной операции ВСУ нет, однако количество оборонных позиций вдоль береговой линии растет ежедневно.

Позиции окупантов в Крыму
Оборонная позиция оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
Оборона РФ в Крыму
Оборонная позиция оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

В Евпатории и Ялте захватчики привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых и оборонительных позиций.

Россияне будут оборонными позициями в Крыму
Оборонная позиция оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
Оборонная позиция окупантов в Крыму
Оборонная позиция оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua

"Среди военнослужащих ВС РФ ходят слухи о том, что СОУ формируют, так называемый, "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", — говорится в сообщении.

Оборона РФ в Крыму
Оборонная позиция оккупантов в Крыму. Фото: t.me/atesh_ua
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Пост "АТЕШ". Фото: скриншот

Напомним, единицы ЧФ РФ остаются присутствующими во всех трех морях уже более двух недель, хотя иногда и проводят внешние рейды. Однако есть и такие корабли, которые не выполняют боевые задачи. Они расположены для того, чтобы создать видимость своего присутствия и поддерживать психологическое давление.

Также в Соединенных штатах Америки признают возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

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