Окупанти збираються возити з Росії сміття в Україну

Сміттєвоз викидає відходи на сміттєзвалищі. Фото: radiotrek.rv.ua

Російські окупанти завдають значної екологічної шкоди, будуючи на загарбаних українських територіях сміттєзвалища. Туди росіяни планують возити відходи зі своєї країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Ворог планує збудувати вже три полігони на ТОТ для зберігання сміттєвих відходів, в тому числі з Ростовської області. Йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи", — йдеться в повідомленні.

Також у Центрі зазначили, що жителі Ростовської області відмовились від будівництва сміттєзвалищ на своїй території. Тому росіяни вирішили використати для своїх потреб окуповані території України.

Наразі загарбники працюють над "проєктною документацією" для будівництва сміттєвих полігонів.

Боротьба за екологічно чисте середовище України

Нагадаємо, що в Одесі знову почали обговорювати питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу на місці полігону. Йдеться про "Дальницькі кар'єри".

Також ми писали, що в Болградському районі Одещини проводиться підготовка території для висадки лісів. Аграрії кажуть, що лісосмуги та лісонасадження мають велике значення для клімату та біорізноманіття регіону.

Додамо, що в Україні планують запровадити новий екологічний податок. Його ставки заохочуватимуть збільшення обсягів сортування та рециклінгу.