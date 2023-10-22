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Оккупанты собираются возить из России мусор в Украину

22 октября 2023 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты собираются возить из России мусор в Украину
Мусоровоз выбрасывает отходы на свалке. Фото: radiotrek.rv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты наносят значительный экологический ущерб, строя на захваченных украинских территориях свалки. Туда россияне планируют возить отходы из своей страны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Враг планирует построить уже три полигона на ВОТ для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области. Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах", — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что жители Ростовской области отказались от строительства свалок на своей территории. Поэтому россияне решили использовать для своих нужд оккупированные территории Украины.

В настоящее время захватчики работают над "проектной документацией" для строительства мусорных полигонов.

Борьба за экологически чистую среду Украины

Напомним, что в Одессе снова начали обсуждать вопросы строительства мусороперерабатывающего завода на месте полигона. Речь идет о "Дальницких карьерах".

Также мы писали, что в Болградском районе Одесчины проводится подготовка территории для высадки лесов. Аграрии говорят, что лесополосы и лесонасаждения имеют большое значение для климата и биоразнообразия региона.

Добавим, что в Украине планируется ввести новый экологический налог. Его ставки будут поощрять увеличение объемов сортировки и рециклинга.

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