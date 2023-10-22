Оккупанты собираются возить из России мусор в Украину

Мусоровоз выбрасывает отходы на свалке. Фото: radiotrek.rv.ua

Российские оккупанты наносят значительный экологический ущерб, строя на захваченных украинских территориях свалки. Туда россияне планируют возить отходы из своей страны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Враг планирует построить уже три полигона на ВОТ для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области. Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах", — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что жители Ростовской области отказались от строительства свалок на своей территории. Поэтому россияне решили использовать для своих нужд оккупированные территории Украины.

В настоящее время захватчики работают над "проектной документацией" для строительства мусорных полигонов.

Борьба за экологически чистую среду Украины

Напомним, что в Одессе снова начали обсуждать вопросы строительства мусороперерабатывающего завода на месте полигона. Речь идет о "Дальницких карьерах".

Также мы писали, что в Болградском районе Одесчины проводится подготовка территории для высадки лесов. Аграрии говорят, что лесополосы и лесонасаждения имеют большое значение для климата и биоразнообразия региона.

Добавим, что в Украине планируется ввести новый экологический налог. Его ставки будут поощрять увеличение объемов сортировки и рециклинга.