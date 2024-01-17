Окупанти знову обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні

Наслідки обстрілів росіян. Фото архівне: Укренерго

Російські окупанти вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Обстріли ТЕС: що відомо

У ДТЕК розповіли, окупанти обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.

"Останнім часом ворог майже щодня та щоночі атакує прифронтову теплоелектростанцію. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них п'ять енергетиків було поранено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російські військові атакували південь України ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі цілі впродовж майже трьох годин. Внаслідок збиття дронів на підльоті до Одещини більшість впали в море, однак частина завдала значних пошкоджень.



Уламки деяких збитих БпЛА та вибухова хвиля завдали пошкоджень багатоквартирним будинкам, автомобілям місцевих жителів. Виникли пожежі.

Додамо, російські загарбники атакували Харків увечері 16 січня. Відомо, що окупанти вдарили по житлових кварталах міста, внаслідок чого є постраждалі.

Крім того, за добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Через ворожі атаки троє людей дістали поранення.