Оккупанты снова обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе

Последствия обстрелов россиян. Фото (архивное): Укрэнерго

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ДТЭК рассказали, оккупанты обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе. В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий.

"В последнее время враг почти каждый день и каждую ночь атакует прифронтовую теплоэлектростанцию. Только за первую половину этого отопительного сезона было совершено почти три десятка атак на нее. Во время одной из них пять энергетиков были ранены", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 января российские военные атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские цели почти три часа. В результате сбития дронов на подлете в Одесскую область большинство упали в море, однако часть нанесла значительные повреждения.



Обломки некоторых сбитых БпЛА и взрывная волна нанесли повреждения многоквартирным домам, автомобилям местных жителей. Возникли пожары.

Добавим, российские захватчики атаковали Харьков вечером 16 января. Известно, что оккупанты ударили по жилым кварталам города, в результате чего пострадали.

Кроме того, за сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. Из-за вражеских атак три человека получили ранения.