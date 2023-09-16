Олександра Сака зняли з командування "Маґури"

Колишній підполковник підрозділу "Маґура" Олександр Сак. Фото: google

Підполковника Олександра Сака, який очолював 47 окрему механізовану бригаду "Маґура", зняли з командування. На заміну йому призначили полковника Олександра Палія.

Про це повідомляє видання Hromadske.

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Наразі невідомо, чому Олександра Сака зняли з командування 47 бригади. Повідомляється, що у Генштабі відмовилися це коментували через те, що "не мають компетенцій та повноважень".

Так само від коментарів відмовилися й у командуванні ОСУВ "Таврія", під егідою якого дія "Маґура".

Олександр Палій, який керуватиме "Маґурою". Фото: google

Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.