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Олександра Сака зняли з командування "Маґури"

16 вересня 2023 17:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Олександра Сака зняли з командування "Маґури"
Колишній підполковник підрозділу "Маґура" Олександр Сак. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Підполковника Олександра Сака, який очолював 47 окрему механізовану бригаду "Маґура", зняли з командування. На заміну йому призначили полковника Олександра Палія. 

Про це повідомляє видання Hromadske.

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Олександра Сака зняли з командування "Маґури"

Наразі невідомо, чому Олександра Сака зняли з командування 47 бригади. Повідомляється, що у Генштабі відмовилися це коментували через те, що "не мають компетенцій та повноважень". 

Так само від коментарів відмовилися й у командуванні ОСУВ "Таврія", під егідою якого дія "Маґура". 

Командування бригади "Маґура"
Олександр Палій, який керуватиме "Маґурою". Фото: google

Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.

Згодом, 13 липня у бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.

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