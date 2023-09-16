Олександра Сака зняли з командування "Маґури"
Підполковника Олександра Сака, який очолював 47 окрему механізовану бригаду "Маґура", зняли з командування. На заміну йому призначили полковника Олександра Палія.
Про це повідомляє видання Hromadske.
Олександра Сака зняли з командування "Маґури"
Наразі невідомо, чому Олександра Сака зняли з командування 47 бригади. Повідомляється, що у Генштабі відмовилися це коментували через те, що "не мають компетенцій та повноважень".
Так само від коментарів відмовилися й у командуванні ОСУВ "Таврія", під егідою якого дія "Маґура".
Нагадаємо, що 11 липня головний сержант 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду.
Згодом, 13 липня у бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.