Александра Сака сняли с командования "Магуры"

Бывший подполковник подразделения "Магура" Александр Сак. Фото: google

Подполковник Александр Сак, возглавлявший 47 отдельную механизированную бригаду "Магура", был снят с командования. Взамен ему назначили полковника Александра Палия.

Об этом сообщает издание Hromadske.

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Пока неизвестно, почему Александра Сака сняли с командования 47 бригады. Сообщается, что в Генштабе отказались это комментировали из-за того, что "не имеют компетенций и полномочий".

Также от комментариев отказались и в командовании ОСУВ "Таврия", под эгидой которого действует "Магура".

Александр Палий, который будет руководить "Магурой". Фото: google

Напомним, что 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.