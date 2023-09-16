Александра Сака сняли с командования "Магуры"
Подполковник Александр Сак, возглавлявший 47 отдельную механизированную бригаду "Магура", был снят с командования. Взамен ему назначили полковника Александра Палия.
Об этом сообщает издание Hromadske.
Александра Сака сняли с командования "Магуры"
Пока неизвестно, почему Александра Сака сняли с командования 47 бригады. Сообщается, что в Генштабе отказались это комментировали из-за того, что "не имеют компетенций и полномочий".
Также от комментариев отказались и в командовании ОСУВ "Таврия", под эгидой которого действует "Магура".
Напомним, что 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.
Впоследствии, 13 июля в бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, который защищает Украину с 2014 года.