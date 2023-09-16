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Александра Сака сняли с командования "Магуры"

16 сентября 2023 17:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Александра Сака сняли с командования "Магуры"
Бывший подполковник подразделения "Магура" Александр Сак. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подполковник Александр Сак, возглавлявший 47 отдельную механизированную бригаду "Магура", был снят с командования. Взамен ему назначили полковника Александра Палия.

Об этом сообщает издание Hromadske.

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Пока неизвестно, почему Александра Сака сняли с командования 47 бригады. Сообщается, что в Генштабе отказались это комментировали из-за того, что "не имеют компетенций и полномочий".

Также от комментариев отказались и в командовании ОСУВ "Таврия", под эгидой которого действует "Магура".

Командование бригады "Магура"
Александр Палий, который будет руководить "Магурой". Фото: google

Напомним, что 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.

Впоследствии, 13 июля в бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, который защищает Украину с 2014 года.

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