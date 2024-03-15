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ООН готує доповідь про тортури полонених та воєнні злочини Росії у Маріуполі

15 березня 2024 16:57
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
ООН готує доповідь про тортури полонених та воєнні злочини Росії у Маріуполі
Зруйновані будинки в Маріуполі. Фото:censor.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Наступного тижня відбудеться презентація нової доповіді ООН, яка зосередиться на злочинах, скоєних Росією під час війни в Україні. Доповідь охоплюватиме тортури українських військовополонених та обстріли цивільного населення, зокрема в Маріуполі.

Про це повідомило видання BBC у п'ятницю, 15 березня.

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Документ міститиме свідчення від українських військовополонених та російських солдатів-дезертирів, зібрані під час численних візитів слідчих ООН в Україну. Він буде вказувати на систематичне застосування тортур, включно з регулярними побоями, катування електрошоком та іншими формами фізичного насильства.

У доповіді буде розповідь одного з колишніх в’язнів, який описав, що відчував такий сильний біль, що благав катів вбити його. Російські дезертири також підтвердили, що командири наказували їм діяти безжалісно. Доповідь також детально описує атаки на мирне населення, лікарні та культурні об’єкти, а також випадки тортур, зґвалтувань та вбивств мирних громадян, незаконну депортацію українських дітей до Росії та інші воєнні злочини. 

Нагадаємо, що у Disney пояснили, чому не включили "20 днів у Маріуполі" у скорочену телеверсію "Оскара".

Раніше ми писали, що у зруйнованому Будинку зв'язку в Маріуполі знайшли рештки тіл загиблих українців.

українці
ООН
Маріуполь
Україна
окупанти
військові злочини
Росія
20 днів у Маріуполі

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