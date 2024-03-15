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ООН готовит доклад о пытках пленных и военных преступлениях России в Мариуполе

15 марта 2024 16:57
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Бригадир София
редактор
ООН готовит доклад о пытках пленных и военных преступлениях России в Мариуполе
Разрушеные дома в Мариуполе. Фото: censor.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На следующей неделе состоится презентация нового доклада ООН, который будет сосредоточен на преступлениях, совершенных Россией во время войны в Украине. Доклад будет охватывать пытки украинских военнопленных и обстрелы гражданского населения, в частности в Мариуполе.

Об этом сообщило издание BBC в пятницу, 15 марта.

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Документ будет содержать свидетельства украинских военнопленных и российских солдат-дезертиров, собранные во время многочисленных визитов следователей ООН в Украину. Он будет указывать на систематическое применение пыток, включая регулярные побои, пытки электрошоком и другие формы физического насилия.

В докладе будет рассказ одного из бывших узников, который описал, что испытывал такую сильную боль, что умолял палачей убить его. Российские дезертиры также подтвердили, что командиры предписывали им действовать безжалостно. Доклад также подробно описывает атаки на мирное население, больницы и культурные объекты, а также случаи пыток, изнасилований и убийств мирных граждан, незаконную депортацию украинских детей в Россию и другие военные преступления.

Напомним, что в Disney объяснили, почему не включили "20 дней в Мариуполе" в сокращенную телеверсию "Оскара".

Ранее мы писали, что в разрушенном Доме связи в Мариуполе обнаружили останки тел погибших украинцев.

украинцы
ООН
Мариуполь
Украина
оккупанты
военные преступления
Россия
20 дней в Мариуполе

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