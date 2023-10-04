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ООН назвала оновлену кількість загиблих цивільних під час війни в Україні

4 жовтня 2023 17:48
- Євгенія Брюховецька
ООН назвала оновлену кількість загиблих цивільних під час війни в Україні
Штаб-квартира ООН. Фото: Wikipedia
- Євгенія Брюховецька

За пів року в Україні загинуло понад тисяча цивільних. Більшість людей стали жертвами російських обстрілів. 

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, пише Polskie Radio.

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Що відомо

Дані місії ООН охоплюють період з 1 лютого по 31 липня 2023 року. Загалом протягом цього часу через війну в Україні загинули 1028 цивільних осіб, ще 3593 людини отримали поранення.

У звіті йдеться, що кожного дня в середньому гинули шестеро людей та ще 20 отримували поранення.

За даними ООН, 86% з цієї кількості, ймовірно, стали жертвами російських атак. Водночас близько 90% людей загинули або отримали ушкодження через застосування зброї великої дальності ураження, зокрема реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів.

У доповіді зазначається, що від початку повномасштабної війни загинуло близько 10 тисяч цивільних українців, однак цифра неточна через неможливість підрахунку на окупованих територіях.  

Нагадаємо, що росіяни запустили черговий фейк про те, що під час виступу президента України Володимира Зеленського в ООН більшість людей залишила залу. Кількість людей у залі залишалася практично такою самою, як і під час виступів лідерів інших країн.

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