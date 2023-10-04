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ООН назвала обновленное количество погибших гражданских во время войны в Украине

4 октября 2023 17:48
- Евгения Брюховецкая
ООН назвала обновленное количество погибших гражданских во время войны в Украине
Штаб-квартира ООН. Фото: Getty Images
- Евгения Брюховецкая

За полгода в Украине погибли более тысячи гражданских. Большинство людей стали жертвами российских обстрелов.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль, пишет Polskie Radio .

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Что известно

Данные миссии ООН охватывают период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Всего в течение этого времени из-за войны войны в Украине погибли 1028 гражданских лиц, еще 3593 человека получили ранения.

В отчете говорится, что каждый день в среднем погибали шесть человек и еще 20 получали ранения.

По данным ООН, 86% из этого количества, по всей вероятности, стали жертвами российских атак. В то же время около 90% людей погибли или получили повреждения из-за применения оружия большой дальности поражения, в частности, реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов.

В докладе отмечается, что с начала полномасштабной войны погибли около 10 тысяч гражданских украинцев, однако цифра неточна из-за невозможности подсчета на оккупированных территориях.

Напомним, что россияне запустили очередной фейк о том, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН большинство людей покинуло зал. Количество людей в зале оставалось практически таким же, как и во время выступлений лидеров других стран.

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