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ООН виявила нові докази воєнних злочинів РФ в Україні

21 жовтня 2023 04:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ООН виявила нові докази воєнних злочинів РФ в Україні
Російські окупанти зі зброєю в руках. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Мова йде про катування, зґвалтування та депортацію українських дітей.

Про це повідомляє Представництво ООН в Україні.

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Розслідування воєнних злочинів РФ

"Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України задокументувала додаткові докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та військові злочини тортур, зґвалтувань та іншого сексуального насильства, а також депортацію дітей до Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

Окрім російських обстрілів українських міст, внаслідок чого загинуло безліч людей, комісія також підтвердила катування українців з боку окупантів.

"У розслідуваних випадках злочинці переважно катували чоловіків, підозрюваних у передачі інформації українській владі або в іншій підтримці українських збройних сил", — зазначали комісія.

У звіті додали, що сексуальне насильство "часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами".

Депортація українських дітей

Комісія також знайшла докази депортації українських дітей на територію Росії чи на тимчасово окуповані території України.

"Комісія задокументувала переміщення 31 дитини з України до Росії у травні 2022 року та дійшла висновку, що це переміщення було незаконною депортацією, що становить воєнний злочин. Комісія занепокоєна інформацією про заходи, що явно спрямовані на створення умов, за яких певні діти залишатимуться у Російській Федерації протягом тривалого часу", — додали у звіті.

Нагадаємо, що Україна повернула ще одну дитину в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA. Такий план ініціював Президент України Володимир Зеленський, проєкт передбачає повернення українських дітей, яких депортувала Росія. 

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