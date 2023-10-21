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ООН выявила новые доказательства военных преступлений РФ в Украине

21 октября 2023 04:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ООН выявила новые доказательства военных преступлений РФ в Украине
Российские оккупанты с оружием в руках. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Следственная комиссия ООН зафиксировала новые доказательства военных преступлений России в Украине. Речь идет о пытках, изнасилованиях и депортации украинских детей.

Об этом сообщает Представительство ООН в Украине.

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"Независимая международная следственная комиссия по Украине задокументировала дополнительные доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и военные преступления пыток, изнасилований и другого сексуального насилия, а также депортацию детей в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Кроме российских обстрелов украинских городов, в результате чего погибло множество людей, комиссия также подтвердила пытки украинцев со стороны оккупантов.

"В расследованных случаях преступники преимущественно пытали мужчин, подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке украинских вооруженных сил", — отмечали в комиссии.

В отчете добавили, что сексуальное насилие "часто сопровождалось дополнительными актами насилия над жертвами, в том числе жестокими избиениями, удавлениями, удушением, нанесением порезов, выстрелами рядом с головой жертвы и умышленными убийствами".

Депортация украинских детей

Комиссия также нашла доказательства депортации украинских детей на территорию России или на временно оккупированные территории Украины.

"Комиссия задокументировала перемещение 31 ребенка из Украины в Россию в мае 2022 года и пришла к выводу, что это перемещение было незаконной депортацией, составляющей военное преступление. Комиссия обеспокоена информацией о мерах, явно направленных на создание условий, при которых определенные дети будут оставаться в Российской Федерации в течение длительного времени", — добавили в отчете.

Напомним, что Украина вернула еще одного ребенка в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA. Такой план инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, проект предусматривает возвращение украинских детей, депортированных Россией.

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