Особиста помста Путіна, — в ГУР розповіли чим отруїли дружину Буданова і розвідників
Дружину голови української розвідки Кирила Буданова та декількох розвідників отруїли. В їх організмах виявили миш'як, який і став причиною отруєння.
Про це повідомив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.
Отруєння розвідників та дружини Буданова
В організмі Маріанни Буданової виявили важкі метали, зокрема, миш'як. Валерій Кондратюк додав, що від отруєння постраждали також декілька розвідників ГУР. За його словами, в усіх подібні симптоми. Однак він не розуміє як могло статися отруєння і, як метали могли потрапити в організм високопосадовців.
"Російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також безпосередньо співробітників ГУР. І, за моєю власною оцінкою, те, що ми сьогодні бачимо — це особиста помста Путіна за ті приниження, які він особисто отримав унаслідок дій ГУР під керівництвом Буданова", — зазначив Кондратюк.
Що відомо про отруєння Маріанни Буданової
Нещодавно у дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Вона була госпіталізована і наразі вже завершує курс лікування.
Раніше Кирило Буданов розповідав в інтерв'ю ЗМІ, що його дружина проживає разом з ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.
Наразі вже ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.
Нагадаємо, за інформацією ГУР, у листопаді цього року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та лідерами з Москви на тимчасово окупованих територіях України. На ТОТ України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.
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