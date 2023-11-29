Особиста помста Путіна, — в ГУР розповіли чим отруїли дружину Буданова і розвідників

Маріанна Буданова. Фото: соцмережі

Дружину голови української розвідки Кирила Буданова та декількох розвідників отруїли. В їх організмах виявили миш'як, який і став причиною отруєння.

Про це повідомив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.

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Отруєння розвідників та дружини Буданова

В організмі Маріанни Буданової виявили важкі метали, зокрема, миш'як. Валерій Кондратюк додав, що від отруєння постраждали також декілька розвідників ГУР. За його словами, в усіх подібні симптоми. Однак він не розуміє як могло статися отруєння і, як метали могли потрапити в організм високопосадовців.

"Російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також безпосередньо співробітників ГУР. І, за моєю власною оцінкою, те, що ми сьогодні бачимо — це особиста помста Путіна за ті приниження, які він особисто отримав унаслідок дій ГУР під керівництвом Буданова", — зазначив Кондратюк.

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової

Нещодавно у дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Вона була госпіталізована і наразі вже завершує курс лікування.

Раніше Кирило Буданов розповідав в інтерв'ю ЗМІ, що його дружина проживає разом з ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР.

Наразі вже ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, у листопаді цього року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та лідерами з Москви на тимчасово окупованих територіях України. На ТОТ України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.