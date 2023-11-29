Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Особиста помста Путіна, — в ГУР розповіли чим отруїли дружину Буданова і розвідників arrow

Особиста помста Путіна, — в ГУР розповіли чим отруїли дружину Буданова і розвідників

29 листопада 2023 08:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Особиста помста Путіна, — в ГУР розповіли чим отруїли дружину Буданова і розвідників
Маріанна Буданова. Фото: соцмережі
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Дружину голови української розвідки Кирила Буданова та декількох розвідників отруїли. В їх організмах виявили миш'як, який і став причиною отруєння. 

Про це повідомив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.

Читайте також:

Отруєння розвідників та дружини Буданова

В організмі Маріанни Буданової виявили важкі метали, зокрема, миш'як. Валерій Кондратюк додав, що від отруєння постраждали також декілька розвідників ГУР. За його словами, в усіх подібні симптоми. Однак він не розуміє як могло статися отруєння і, як метали могли потрапити в організм високопосадовців.

"Російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також безпосередньо співробітників ГУР. І, за моєю власною оцінкою, те, що ми сьогодні бачимо — це особиста помста Путіна за ті приниження, які він особисто отримав унаслідок дій ГУР під керівництвом Буданова", — зазначив Кондратюк.

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової

Нещодавно у дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Вона була госпіталізована і наразі вже завершує курс лікування. 

Раніше Кирило Буданов розповідав в інтерв'ю ЗМІ, що його дружина проживає разом з ним у його робочому кабінеті, хоча і не працює в ГУР. 

Наразі вже ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, за інформацією ГУР, у листопаді цього року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та лідерами з Москви на тимчасово окупованих територіях України. На ТОТ України Кремль планує провести президентські вибори. Влада Росії вже наказала провести примусову паспортизацію жителів окупованих земель.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Української мови може стати менше, а російської — більше: подробиці - 80x80

Української мови може стати менше, а російської — більше: подробиці

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Актуальне по темі